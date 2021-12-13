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Непомнящий посвятил пост в «Инстаграме» поражению Карлсену в матче за шахматную корону

Непомнящий посвятил пост в «Инстаграме» поражению Карлсену в матче за шахматную корону
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итоги своего выступления в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Поединок закончился досрочно со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена.

«Дорогие друзья! Хочу от всей души поблагодарить всех, кто болел и переживал за меня. Мне безмерно важны и приятны ваши слова поддержки! Увы, порою не все идёт гладко, а воплотить задуманное в жизнь оказывается труднее, чем казалось. Огромное спасибо моей замечательной команде, партнёрам и всем тем людям, вместе с которыми мы проделали огромный путь.

Публикация доступна в «инстаграме» Яна Непомнящего.

Ещё раз поздравляю Магнуса — он очень сильно играл, мастерски поддерживал напряжение, почти не ошибался и в итоге заслуженно победил. Непростые уроки будут выучены, а горький опыт пойдёт на пользу. Скоро всех нас ждут новые турниры, и добиваться побед мы сможем только вместе. Спасибо!» — написал Непомнящий в своём «инстаграме».

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

Магнус Карлсен — величайший чемпион в истории. Даже Каспаров и Фишер ему уступают Магнус Карлсен — величайший чемпион в истории. Даже Каспаров и Фишер ему уступают
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