Непомнящий посвятил пост в «Инстаграме» поражению Карлсену в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итоги своего выступления в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Поединок закончился досрочно со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена.
«Дорогие друзья! Хочу от всей души поблагодарить всех, кто болел и переживал за меня. Мне безмерно важны и приятны ваши слова поддержки! Увы, порою не все идёт гладко, а воплотить задуманное в жизнь оказывается труднее, чем казалось. Огромное спасибо моей замечательной команде, партнёрам и всем тем людям, вместе с которыми мы проделали огромный путь.
Публикация доступна в «инстаграме» Яна Непомнящего.
Ещё раз поздравляю Магнуса — он очень сильно играл, мастерски поддерживал напряжение, почти не ошибался и в итоге заслуженно победил. Непростые уроки будут выучены, а горький опыт пойдёт на пользу. Скоро всех нас ждут новые турниры, и добиваться побед мы сможем только вместе. Спасибо!» — написал Непомнящий в своём «инстаграме».
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