Церемония открытия Олимпиады в Париже впервые в истории пройдёт не на стадионе

Летние Олимпийские игры в 2024 году примет Париж. Церемония открытия Олимпиады пройдёт на реке Сена 26 июля 2024 года, сообщает в «Твиттере» аккаунт оргкомитета ОИ.

«На реке Сена – самая зрелищная и доступная церемония открытия в Олимпийской истории. Открытая для всех, открытая для тебя», – сказано в сообщении оргкомитета.

Делегации стран-участниц будут проходить по Сене на лодках. Маршрут парада будет пролегать по течению реки с востока на запад, его длина составит шесть километров.

Ожидается, что на Олимпиаду приедут более 10 тысяч спортсменов из разных стран, а зрители смогут наблюдать за церемонией открытия с мостов и набережных. Также по ходу движения парада будут установлены большие экраны.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.