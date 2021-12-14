Церемония открытия Олимпиады в Париже впервые в истории пройдёт не на стадионе

Летние Олимпийские игры в 2024 году примет Париж. Церемония открытия Олимпиады пройдёт на реке Сена 26 июля 2024 года, сообщает в «Твиттере» аккаунт оргкомитета ОИ.
«На реке Сена – самая зрелищная и доступная церемония открытия в Олимпийской истории. Открытая для всех, открытая для тебя», – сказано в сообщении оргкомитета.
Делегации стран-участниц будут проходить по Сене на лодках. Маршрут парада будет пролегать по течению реки с востока на запад, его длина составит шесть километров.
Ожидается, что на Олимпиаду приедут более 10 тысяч спортсменов из разных стран, а зрители смогут наблюдать за церемонией открытия с мостов и набережных. Также по ходу движения парада будут установлены большие экраны.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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