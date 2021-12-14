Глава ОКР выступил с заявлением по «вопиющей» ситуации с недопуском фристайлистов в США

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с заявлением по ситуации с российскими фристайлистами, которые по причине непризнания отечественной вакцины от коронавируса не смогли въехать в США, чтобы принять участие в этапе Кубка мира.

«Мы ещё раз обратили внимание коллег на вопиющую, на наш взгляд, ситуацию, когда российские конькобежцы и фристайлисты были лишены возможности въехать в США для выступления на этапах Кубка мира, в рамках которых проходит олимпийская квалификация на Игры-2022.

Выступая с позиции исключения дискриминации любых спортсменов, ОКР акцентирует внимание на необходимости гарантировать равные условия всем спортсменам при соблюдении принципа равных возможностей для тех, кто является основными действующими лицами глобальных спортивных процессов. Если мы говорим, что спортсмены – сердце олимпийского движения, то выглядят весьма странными попытки это сердце остановить, ограничивая или вовсе лишая возможности участвовать в отборе на Игры по причинам, от спорта совершенно далёким. С учётом того, что, например, НОПК США на протяжении всего периода времени продолжает оказывать нам полное содействие. Но даже усилий наших коллег оказалось недостаточно.

Случай крайне неприятный. Мы считаем, что необходимо урегулировать данный вопрос сейчас, чтобы в будущем подобных проблем ни у кого не возникало. Система отбора, которая под контролем МОК нормально сработала перед Токио, в этот раз дала сбой – по причинам, не зависящим от спортсменов или наших национальных федераций», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.