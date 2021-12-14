Российский чемпион Европы по борьбе перешёл в сборную Венгрии

Российский борец вольного стиля Владислав Байцаев, который на чемпионате Европы 2018 года завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг, перешёл в сборную Венгрии. Об этом рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
«Байцаев официально, с соблюдением всех условностей и правил перешёл в сборную Венгрии. Мы ему очень благодарны, он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу.
Переход в сборную Венгрии неслучаен. С венгерскими друзьями у нас сложились тёплые рабочие отношения. У Владислава есть все шансы отобраться на Олимпиаду и достойно выступить в Париже, поэтому желаем ему успеха», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
В настоящее время 31-летний Байцаев выступает в весовой категории до 125 кг.
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