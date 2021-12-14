Магнус Карлсен объявил, что может отказаться защищать звание чемпиона мира

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен объявил, что может больше не сыграть в матче на первенство мира. По его словам, он согласится на защиту короны только в том случае, если турнир претендентов выиграет 18-летний француз иранского происхождения Алиреза Фируджа.

Следующий турнир претендентов состоится летом 2022 года, а проведение матча на первенство мира запланировано на конец 2022 года.

«Те, кто ожидает, что я сыграю в матче на первенство мира в следующий раз, — весьма велика вероятность, что они будут разочарованы. На протяжении большей части года мне было ясно, что этот матч (с Яном Непомнящим. — Прим. «Чемпионата») должен стать последним. Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные.

То, что произошло на турнире Grand Swiss в Риге, где Алиреза Фируджа выиграл и квалифицировался на турнир претендентов… Тогда, может, я встречусь с ним в следующий раз. Это может стать тем, что мотивирует меня как следует. Если же турнир претендентов выиграет кто-то другой, я вряд ли сыграю в матче на первенство мира», — приводит слова Карлсена VG, ссылаясь на Unibet.

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