Карпов: если Карлсен откажется защищать титул, это приведёт к анархии в шахматном мире

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что возможный отказ норвежца Магнуса Карлсена от защиты титула чемпиона мира может привести к анархии в шахматном мире.
Карлсен на днях в очередной раз защитил титул, досрочно выиграв матч за мировую шахматную корону у россиянина Яна Непомнящего. Гроссмейстеры провели только 11 из 14 запланированных партий. После этого Карлсен заявил, что согласится на защиту титула в матче с победителем турнира претендентов, только если его соперником станет 18-летний француз иранского происхождения Алиреза Фируджа, занимающий второе место в рейтинге ФИДЕ. Следующий турнир претендентов состоится летом 2022 года, а проведение матча на первенство мира запланировано на конец 2022 года. Фируджа уже отобрался на турнир.
«Если Карлсен откажется защищать свой титул, то это приведёт к анархии в шахматном мире. Магнус получил звание в системе, которая отрегулирована, и он должен исполнять свои обязанности. По правилам он не может отказаться от защиты звания с официальным претендентом. Иначе он должен потерять титул чемпиона мира.
Он просто не понимает все тонкости и сложности системы. Надо ещё понять, что он имеет в виду. Когда я был чемпионом мира, то мне разрешили проводить неофициальные матчи с Робертом Фишером. Но в случае поражения, я бы потерял титул чемпиона. Карлсен же подписывался под правилами, которые обязуют его защищать титул в матче с претендентом. Может, ему сейчас тоже разрешат сыграть с Фируджей в неофициальном матче», — приводит слова Карпова РИА «Новости».
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