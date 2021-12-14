Дина и Арина Аверины приняли участие в съёмках новогоднего календаря

Всероссийская федерация художественной гимнастики на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовала бэкстейдж съёмок спортсменок сборной России для новогоднего календаря.

На видео показано, как девушкам подбирали образ, накладывали макияж, проводили фотосессию. На снимках для календаря гимнастки позируют в вечерних платьях с предметами, с которыми выступают на соревнованиях.

«Хайлайты съёмок традиционного новогоднего календаря Всероссийской федерации художественной гимнастики. Чей образ понравился вам больше всего?» — подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице ВФХГ в «Инстаграме».

В съёмках приняли участие сёстры Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко, Екатерина Селезнёва, Дарья Трубникова, Анастасия Гузенкова, Анастасия Симакова, Диана Симошина, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анна Батасова, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова, Полина Орлова, Евгения Леванова, Анна Грош, Нонна Нянина, Елизавета Татаева, Анна Попова и Амина Халдарова.