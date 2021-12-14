Госдума приняла законопроект об инсайдерской информации в сфере физкультуры и спорта

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о противодействии противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований. Изменения предполагается внести в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

В соответствии с проектом предусматривается закрепление в законе понятий «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерская информация», а также механизмы противодействия им.

Конфликт интересов может повлиять на надлежащее и объективное выполнение участниками и организаторами соревнований своих обязанностей и привести к манипулированию результатом с помощью имеющейся в их распоряжении инсайдерской информации.

При этом согласно законопроекту инсайдерской является информация, «составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также определяемая в качестве таковой общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой.

Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги, согласно законопроекту, будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах в течение пяти дней с момента их утверждения. Организаторы соревнований будут обязаны включать в положения и регламенты официальных спортивных соревнований требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а также меры, направленные на реализацию таких требований.