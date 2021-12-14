Россиянка Яна Сотиева завоевала бронзу чемпионата мира по тяжёлой атлетике

Российская штангистка Яна Сотиева стала бронзовым призёром чемпионата мира по тяжёлой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Сотиева, выступающая в весовой категории до 76 кг, в сумме классического двоеборья взяла вес в 242 кг. При этом россиянка показала лучший результат в рывке (112 кг), завоевав малую золотую медаль, а в толчке сумела поднять только 130 кг.

Чемпионкой мира стала Ли Мин Чи из Южной Кореи с результатом 244 кг (105+139), серебро взяла американка Марта Энн Роджерс, поднявшая в двоеборье 243 кг (107+136).

Ранее бронзовыми призёрами первенства планеты стали россияне Ольга Те (весовая категория до 59 кг) и Зульфат Гараев (до 67 кг).

Чемпионат мира в Ташкенте завершится 17 декабря.