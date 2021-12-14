Сборная Дании стала первым полуфиналистом женского ЧМ по гандболу, обыграв Бразилию

Женская сборная Дании по гандболу стала первым полуфиналистом чемпионата мира, который проходит в Испании. В четвертьфинальном матче датские гандболистки нанесли поражение команде Бразилии со счётом 30:25.

Соперником сборной Дании в матче за выход в финал станет победитель четвертьфинала Франция – Швеция, который состоится завтра, 15 декабря.

Позднее сегодня состоится четвертьфинал Испания – Германия. Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшей командой в четвертьфинале Россия – Норвегия, который состоится завтра. Напомним, Россия вышла в плей-офф со второго места в подгруппе.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Гранольерс, Испания

Четвертьфинал

Дания – Бразилия – 30:25 (14:12).