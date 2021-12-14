Кабаева, Мамун и другие легенды художественной гимнастики пришли к Урганту. Фото

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о визите на программу «Вечерний Ургант».

Вместе с Мамун эфир популярного вечернего телешоу посетили олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Евгения Канаева, Юлия Барсукова и Екатерина Серебрянская.

«Историческое фото! Почти все олимпийские чемпионки здесь и сейчас! Спасибо, Алина, за то, что собрала нас вместе! Это честь для меня!

Сморите сегодня в 23:35 на Первом канале», — написала Мамун на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

Мамун на данный момент — последняя российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, так как Игры в Токио завершились судейским скандалом в этом виде спорта.