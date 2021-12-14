В США сотни жертв сексуального насилия врача Нассара получат $ 380 млн компенсаций

Сотни жертв осуждённого за сексуальные домогательства бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара получат компенсацию в размере около $ 380 млн. Федерация гимнастики США сообщила о соответствующем решении суда по делам о банкротстве в Индианаполисе, указав, что пострадавшие достигли соглашения с самой федерацией, Олимпийским и Паралимпийским комитетами США и их страховщиками.

«Федерация гимнастики США глубоко сожалеет о травме и боли, которую испытали жертвы в результате действий и бездействия этой организации», — приводит Deutsche Welle слова главы федерации Ли Ли Ленг.

58-летний Нассар отбывает заключение за многочисленные случаи сексуального домогательства и насилия над несовершеннолетними членами сборной США по спортивной гимнастике. В сексуальном насилии Нассара обвинили сотни спортсменок, включая олимпийских чемпионок по гимнастике Симону Байлз, Александру Райсман и Маккейлу Марони. В январе 2018 года он был приговорён к тюремному сроку до 175 лет.

Нассар признал себя виновным в 10 случаях домогательств. Ранее он был приговорён к 60 годам заключения за хранение детской порнографии.