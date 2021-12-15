Испанские гандболистки вышли в полуфинал домашнего ЧМ и могут сыграть с Россией

Женская сборная Испании по гандболу стала полуфиналистом домашнего чемпионата мира. В четвертьфинальном матче испанские гандболистки нанесли поражение команде Германии со счётом 26:21.

Соперником сборной Испании в матче за выход в финал станет победитель четвертьфинала Россия — Норвегия, который состоится завтра, 15 декабря. Напомним, Россия вышла в плей-офф со второго места в подгруппе.

Ранее первым полуфиналистом стала сборная Дании, обыгравшая команду Бразилии со счётом 30:25. За выход в финал датские гандболистки сыграют с победителем четвертьфинала Франция – Швеция, который состоится завтра.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Гранольерс, Испания

Четвертьфинал

Испания – Германия – 26:21 (14:10).