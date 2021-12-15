«Вы с ума сошли?» Барсукова рассказала о сенсационной победе над Кабаевой

Бывшая российская гимнастка Юлия Барсукова на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, какие эмоции испытала, когда победила Алину Кабаеву в личном многоборье на Олимпиаде 2000 года в Сиднее (Австралия).

Кабаева: На моей первой Олимпиаде обруч выкатился за пределы площадки.

Барсукова: Я, конечно, тогда не ожидала, что выиграю золото. Сделала последний вид и ждала оценку. Мне сказали, что я олимпийская чемпионка. А я говорю: «Вы сошли с ума?» Я не поверила, поскольку не знала, что произошло у Алины. Не видела оценок. Видела по её реакции после выступления, что что-то случилось, но не знала, что именно. Никогда не могла предположить, что Алина может так уронить.

Кабаева: Представляешь? Я тоже.

Барсукова: Она всё время всё выигрывала. Ну это невозможно было просто.