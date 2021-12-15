«Залезла в карман — нет медали». Кабаева рассказала о личной трагедии на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, какие эмоции испытывала, когда проиграла на Олимпиаде-2000 соотечественнице Юлии Барсуковой.

«Хотела бы, пользуясь случаем, поблагодарить Юлечку. Это здорово, что олимпийская медаль тогда ушла в нашу страну. Наш национальный олимпийский комитет заранее считает, сколько примерно медалей мы можем привезти с Олимпиады. Для меня это была в первую очередь личная трагедия: «Как так получилось вообще?» Я просто думала, что медаль у меня в кармане. Залезла в карман, а там её нет. За то, что Юля выиграла и привезла эту золотую медаль, я хочу сказать ей огромное спасибо. И вся страна сказала тогда тебе большое спасибо. Вот такая была Юлечка Барсукова», — сказала Кабаева на шоу «Вечерний Ургант».