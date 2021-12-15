Алина Кабаева вспомнила свою победу на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, как воспринимала победные для себя Олимпийские игры в Афинах (Греция).

«В Афинах я понимала, что у меня очень мало шансов потом ещё раз зайти на Олимпиаду. Художественная гимнастика – молодой вид спорта, и это был последний шанс победить. Но я не думала о победе. Сказала себе, что нужно сделать то, что ты умеешь. Залезла в карман и поняла, что там ещё медали нет и нужно поработать. Важна была вера близких людей. Один в поле ты не воин. Большое спасибо моим тренерам, массажистам и хореографам. Это огромная команда, и это золото не только моё, а всей моей команды», — сказала Кабаева в эфире шоу «Вечерний Ургант».