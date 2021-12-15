«Я как главный тренер беру ответственность на себя». Поткин – о поражении Непомнящего

Владимир Поткин, главный тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, взял на себя ответственность за поражение подопечного в матче на первенство мира с Магнусом Карлсеном.
«Есть определённые идеи, что пошло не так и что можно было изменить. Пока это останется внутри нашей команды.
Уже на матче, когда видишь соперника, то понимаешь, что каким-то вещам в подготовке можно было уделить больше внимания, а каким-то меньше. Возможно, поменялись тонкие настройки перед шестой партией. Я как главный тренер беру ответственность на себя. Считаю, что это испытание сделает нас сильнее. В карьере Яна были сложные периоды, но он их преодолевал и становился сильнее как шахматист», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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