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Тренер Непомнящего: Дубов? Эта тема может отдалить от анализа истинных причин поражения

Тренер Непомнящего: Дубов? Эта тема может отдалить от анализа истинных причин поражения
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Владимир Поткин, главный тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал резонансную историю с подготовкой норвежца Магнуса Карлсена к матчу за мировую шахматную корону. Выяснилось, что Карлсену готовиться помогал россиянин Даниил Дубов. Этот факт вызвал большой резонанс в России.

«Где-то Карлсен действовал в стиле Дубова. Всё-таки Даниил – самобытный аналитик, и у него есть свой почерк. Эта мысль приходила в голову.

На эту тему не хотелось бы спекулировать. Это может нас отдалить от анализа истинных причин поражения Яна», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Магнус действовал прагматично. Даже цинично». Итоги матча за титул от тренера Непомнящего «Магнус действовал прагматично. Даже цинично». Итоги матча за титул от тренера Непомнящего

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