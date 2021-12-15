Тренер Непомнящего: Дубов? Эта тема может отдалить от анализа истинных причин поражения
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Владимир Поткин, главный тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал резонансную историю с подготовкой норвежца Магнуса Карлсена к матчу за мировую шахматную корону. Выяснилось, что Карлсену готовиться помогал россиянин Даниил Дубов. Этот факт вызвал большой резонанс в России.
«Где-то Карлсен действовал в стиле Дубова. Всё-таки Даниил – самобытный аналитик, и у него есть свой почерк. Эта мысль приходила в голову.
На эту тему не хотелось бы спекулировать. Это может нас отдалить от анализа истинных причин поражения Яна», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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