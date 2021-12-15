Арина Аверина рассказала, зачем гимнастки носят с собой утюг

Пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы россиянка Арина Аверина рассказала, почему гимнастки носят с собой утюг.

«В моей сумке в маленьком мешочке находится утюг. Наверное, никто и никогда не подумал бы, что это утюг. Утюгом мы гладим ленточки. Гладить её нужно как минимум два раза за тренировку, особенно если супервлажно, как в Японии. Там и три раза надо было гладить ленту, иначе она завяжется в узлы, в бантики и будет всё плохо», — сказала Аверина на видео, опубликованном в канале Vogue Russia.

На Олимпийских играх 2020 года, прошедших в августе 2021 года в Токио, Арина заняла четвёртое место в личном многоборье. Её сестра Дина завоевала серебро. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.