Арина Аверина: у Дины забавная привычка — просыпаться под мои крики

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины на видео, опубликованном в канале Vogue Russia, ответили на вопрос о забавных привычках друг друга.

«Забавная привычка Дины — просыпаться не под будильник, а под мои крики», — сказала Арина.

«Забавная привычка Арины в том, что она стала часто командовать», — призналась Дина.

Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, 18-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде в Токио Арина заняла четвёртое место в личном многоборье. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россия впервые с 1996 года осталась без золотой медали Олимпийских игр в художественной гимнастике.