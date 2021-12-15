Президент ВАДА рассказал об усилении контроля за допингом

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька подвёл итоги уходящего года в официальном заявлении. В заявлении говорится о том, что ВАДА ввело анализ «сухой крови» и улучшило искусственный интеллект. Также изменится структура штата агентства — количество спортсменов в системе будет увеличено.
«Некоторые хотят политизировать борьбу с допингом в спорте и превратить её в борьбу за власть между определёнными фракциями или странами. Но для меня важно не допускать дискриминации, и мы не должны уступать контроль заинтересованным лицам, которые хотят поставить свои организации выше других. Когда дело доходит до поддержки спортсменов, очень важно, чтобы мы были справедливыми. Наличие какого-либо пробела в системе является проблемой для всех нас, и мы должны гарантировать, чтобы недостаточно финансируемые или менее важные регионы мира не отставали, когда дело доходит до защиты чистого спорта. Я не позволю ВАДА стать частью чьей-либо политической игры», — также говорится в заявлении.
Напомним, в декабре 2019 года ВАДА наложило на Россию запрет выступать под государственной символикой на ЧМ и ОИ. На прошедших в Токио Олимпийских играх Россию представляла команда ОКР (Олимпийский комитет России).
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