Стала известна стоимость платья, в котором Алина Кабаева пришла на «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева стала одним из гостей шоу «Вечерний Ургант». Знаменитая спортсменка пришла на эфир в чёрном платье.
Данная модель от бренда Valentino с сетчатыми вставками, многослойным дизайном, высоким воротником, длинными рукавами и застёжкой на молнии сзади обошлась Кабаевой почти в 200 тыс. рублей (193 540 рублей), сообщает WMJ.
Фото доступно в «инстаграме» «Вечернего Урганта»
В съёмках программы также приняли участие олимпийские чемпионки, гимнастки Маргарита Мамун, Евгения Канаева, Юлия Барсукова и Екатерина Серебрянская.
Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России.
- 15 декабря 2021
-
13:29
-
13:17
-
12:16
-
11:50
-
11:47
-
11:44
-
11:14
-
11:00
-
10:45
-
10:41
-
10:29
-
10:23
-
09:03
-
00:43
-
00:31
-
00:15
-
00:08
-
00:04
-
00:03
- 14 декабря 2021
-
22:58
-
22:34
-
21:01
-
19:38
-
19:27
-
19:02
-
18:47
-
17:53
-
16:15
-
16:03
-
15:05
-
13:44
-
13:36
-
13:13
-
12:00
-
10:08