Стала известна стоимость платья, в котором Алина Кабаева пришла на «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева стала одним из гостей шоу «Вечерний Ургант». Знаменитая спортсменка пришла на эфир в чёрном платье.

Данная модель от бренда Valentino с сетчатыми вставками, многослойным дизайном, высоким воротником, длинными рукавами и застёжкой на молнии сзади обошлась Кабаевой почти в 200 тыс. рублей (193 540 рублей), сообщает WMJ.

Фото доступно в «инстаграме» «Вечернего Урганта»

В съёмках программы также приняли участие олимпийские чемпионки, гимнастки Маргарита Мамун, Евгения Канаева, Юлия Барсукова и Екатерина Серебрянская.

Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России.