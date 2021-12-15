Гандболистка сборной Ирана бесследно пропала на чемпионате мира

Гандболистка сборной Ирана Шагайег Бапири исчезла из расположения сборной на чемпионате мира. Об этом сообщает датское издание Sport.tv2.dk.

30-летняя спортсменка скрылась в неизвестном направлении и признана бесследно пропавшей. Это подтвердила Международная федерация гандбола. Шагайег выступала за иранскую сборную на чемпионате мира в Испании под 13-м номером. Ранее на этом же турнире пропали четыре игрока сборной Камеруна.

Иранки заняли итоговое 31-е место на ЧМ, после того как сборная Китая снялась с турнира и получила за матч с ними техническое поражение со счётом 0:10.

Российская сборная продолжает бороться за медали и 15 декабря сыграет против сборной Норвегии в четвертьфинале турнира. Победители этого матча сразятся с хозяйками турнира, сборной Испании.