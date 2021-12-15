Главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов избран президентом Федерации фехтования России (ФФР), сообщается в «инстаграме» организации. Ранее Мамедов занимал пост первого вице-президента организации.

Выборы прошли на внеочередной конференции ФФР в Химках. Мамедов был единственным кандидатом на выборах и был избран единогласно. На посту президента ФФР Мамедов сменил Александра Михайлова, возглавлявшего федерацию с 2009 года. В октябре Михайлов сообщил, что покинет свой пост в связи с выходом на пенсию.

Мамедов являлся главным тренером сборной России с 2012 года, под его руководством национальная команда выиграла общий зачет олимпийского турнира на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио. В 2016 году россияне завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды, в 2021-м — три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую награды.