Главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов избран президентом Федерации фехтования России (ФФР), сообщается в «инстаграме» организации. Ранее Мамедов занимал пост первого вице-президента организации.
Выборы прошли на внеочередной конференции ФФР в Химках. Мамедов был единственным кандидатом на выборах и был избран единогласно. На посту президента ФФР Мамедов сменил Александра Михайлова, возглавлявшего федерацию с 2009 года. В октябре Михайлов сообщил, что покинет свой пост в связи с выходом на пенсию.
Мамедов являлся главным тренером сборной России с 2012 года, под его руководством национальная команда выиграла общий зачет олимпийского турнира на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио. В 2016 году россияне завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды, в 2021-м — три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую награды.
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