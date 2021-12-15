Евгений Трефилов: Норвегия будет настраиваться на Россию, как на последний бой

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов высказал мнение о сопернике женской национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира – сборной Норвегии, а также поделился ожиданиями от матча.

«Не факт, что было бы лучше, если бы попали на кого-то другого. По групповому этапу непонятно, какая из команд окажется в лидерах. Составы у многих поменялись. Мы, в принципе, движемся в правильном направлении, потому что через три года наша сборная, выступавшая в Токио, была бы самой старой. Обновление необходимо. Единственное, оно получилось резким. Очень много сразу новых игроков. Как в песне: «Мы старый мир разрушим, а затем построим новый». Так и здесь.

Есть ли шансы против норвежек? Этой командой мы можем и крупно обыграть соперниц, и так же сильно уступить, потому что связи между девушками пока неустойчивые. Команды в игровом плане ещё нет. Я не говорю про взаимоотношения внутри коллектива. Но хорошая обстановка обычно нужна в компании за столом. А на поле нет наработанных игровых связей, они появятся чуть позже — с количеством матчей и тренировок. Бодниева приступила к работе несколько месяцев назад. У неё было, если не ошибаюсь, два сбора по семь дней. За это время все фамилии не успеешь запомнить. Я иногда в имени ошибаюсь, когда человек месяц со мной работает.

Повлияет ли на игру психология? И психология, и элемент везения. Молодая команда может выиграть у любого соперника. Но у неё нет стабильности, зрелости. Однако то, что Норвегия будет настраиваться на нас, как на последний бой, — это я вам гарантирую.

Обида на нас за поражение в полуфинале Олимпийских игр? Вот за эту обиду они будут стараться нам забить побольше. А мы должны удержаться, устоять. Шансы есть всегда», — приводит слова Трефилова RT.