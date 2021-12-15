«Уралочка-НТМК» вышла в четвертьфинал Кубка ЕКВ

Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области вышли в четвертьфинал Кубка ЕКВ.

В 1/8 финала российская команда дважды обыграла бельгийский «Одергем». Обе встречи по договорённости соперников прошли в Нижнем Тагиле. Первый матч завершился победой «Уралочки» со счётом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16), во второй встрече российский клуб взял верх над соперницами из Бельгии – 3:0 (25:20, 25:10, 25:20).

Следующим соперником екатеринбургской команды станет победитель пары «Экзачибаши» (Турция) — «Кальцит» (Словения).



Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины

1/8 финала/ Первый матч

«Уралочка-НТМК» (Россия) – «Одергем» (Бельгия) – 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

Второй матч

«Одергем» (Бельгия) – «Уралочка-НТМК» (Россия) – 0:3 (20:25, 10:25, 20:25).