«Уралочка-НТМК» вышла в четвертьфинал Кубка ЕКВ
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Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области вышли в четвертьфинал Кубка ЕКВ.
В 1/8 финала российская команда дважды обыграла бельгийский «Одергем». Обе встречи по договорённости соперников прошли в Нижнем Тагиле. Первый матч завершился победой «Уралочки» со счётом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16), во второй встрече российский клуб взял верх над соперницами из Бельгии – 3:0 (25:20, 25:10, 25:20).
Следующим соперником екатеринбургской команды станет победитель пары «Экзачибаши» (Турция) — «Кальцит» (Словения).
Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины
1/8 финала/ Первый матч
«Уралочка-НТМК» (Россия) – «Одергем» (Бельгия) – 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).
Второй матч
«Одергем» (Бельгия) – «Уралочка-НТМК» (Россия) – 0:3 (20:25, 10:25, 20:25).
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