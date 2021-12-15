Российские гандболистки не смогли выйти в полуфинал ЧМ, уступив Норвегии

Женская сборная России по гандболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Испании. В четвертьфинальном матче подопечные Людмилы Бодниевой уступили команде Норвегии со счётом 28:34.

За выход в финал норвежские гандболистки сыграют с командой Испании. Во втором полуфинале сборная Дании встретится с победителем четвертьфинала Франция – Швеция, который состоится сегодня позднее.

Напомним, первое поражение на чемпионате мира россиянки потерпели в заключительном матче группового этапа от сборной Франции (28:33). Но ещё ранее команда Бодниевой гарантировала себе путёвку в плей-офф со второго места в группе.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Гранольерс, Испания

Четвертьфинал

Норвегия – Россия – 34:28 (19:15).