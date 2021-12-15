Трефилов назвал причину поражения от норвежек в четвертьфинале ЧМ по гандболу

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) заслуженный тренер России Евгений Трефилов подвёл итог выступления женской национальной команды на чемпионате мира в Испании.

Подопечные Людмилы Бодниевой вышли в плей-офф со второго места в подгруппе, но в четвертьфинале проиграли сборной Норвегии со счётом 28:34.

«С самого начала пошла индивидуальная игра, командных действий я пока не увидел. Но их трудно увидеть, два тренировочных сбора не позволяют создать команду. Индивидуально девочки старались. Норвежки превосходили по скорости. Надо было ожидать, мы не понимаем, что ли, что за Токио будут отдавать всё, вот и показали», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.