«Задачу надо было выполнять». Трефилов — о выступлении российских гандболисток на ЧМ

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) заслуженный тренер России Евгений Трефилов заявил, что женская национальная команда на чемпионате мира в Испании не выполнила задачу, поставленную главой ФГР Сергеем Шишкарёвым – выйти в полуфинал.
Подопечные Людмилы Бодниевой вышли в плей-офф со второго места в подгруппе, но в четвертьфинале проиграли сборной Норвегии со счётом 28:34.
«Шишкарёв правильно поставил задачу быть в топ-4. Задачу надо было выполнять. Комментаторы говорили про судейство, уважаемые друзья, я не помню такого судейства, как с приходом Шишкарёва. Меня засовывали за печку так, что я аж повизгивал с красной карточкой. Шишкарёв — это руководитель, а исполнители — это тренер и остальные винтики команды. У меня возле дома сейчас яма, но напишу я Путину, что он виноват. Так и здесь. Шишкарёв сделал всё, а вы, ребята, выгребайте», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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