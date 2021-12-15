«Задачу надо было выполнять». Трефилов — о выступлении российских гандболисток на ЧМ

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) заслуженный тренер России Евгений Трефилов заявил, что женская национальная команда на чемпионате мира в Испании не выполнила задачу, поставленную главой ФГР Сергеем Шишкарёвым – выйти в полуфинал.

Подопечные Людмилы Бодниевой вышли в плей-офф со второго места в подгруппе, но в четвертьфинале проиграли сборной Норвегии со счётом 28:34.

«Шишкарёв правильно поставил задачу быть в топ-4. Задачу надо было выполнять. Комментаторы говорили про судейство, уважаемые друзья, я не помню такого судейства, как с приходом Шишкарёва. Меня засовывали за печку так, что я аж повизгивал с красной карточкой. Шишкарёв — это руководитель, а исполнители — это тренер и остальные винтики команды. У меня возле дома сейчас яма, но напишу я Путину, что он виноват. Так и здесь. Шишкарёв сделал всё, а вы, ребята, выгребайте», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.