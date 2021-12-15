Санкт-петербургский «Зенит» одержал вторую победу в волейбольной Лиге чемпионов
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Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали вторую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В матче второго тура в группе D «Зенит» на выезде обыграл сербскую «Войводину» со счётом 3:0 (25:22, 25:13, 25:20).
Самым результативным в составе российской команды стал Егор Клюка, набравший 15 очков. 13 баллов принёс команде Виктор Полетаев, по 10 – Тине Урнаут и Дмитрий Пашицкий, поставивший 5 результативных блоков. 5 эйсов подал Игорь Кобзарь.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, одержав две победы в двух встречах. В следующем матче 12 января российская команда на выезде встретится с «Берлином».
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа D. Второй тур
«Войводина» (Сербия) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 13:25, 20:25).
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