Трефилов: после ОИ мы сделали резкие движения, больше не стоит, а то станем как «Спартак»

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) заслуженный тренер Евгений Трефилов ответил, считалась ли женская национальная команда фаворитом матча с Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира – 2021. Напомним, россиянки проиграли норвежкам со счётом 28:34.
«Почему не считали нас фаворитами? У нас собраны лучшие игроки, давайте сразу сдадимся и не поедем на чемпионат мира или будем рассказывать, что едем для участия. Возьмите второй тайм, полностью индивидуальная игра. У нас нет мощной защиты. После Олимпиады мы сделали резкие движения, больше не стоит, а то станем как футбольный «Спартак»: за 20 лет одна победа и 25 тренеров», — приводит слова Трефилова Metaratings.
За выход в финал норвежские гандболистки сыграют с командой Испании.
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