Сергей Шишкарёв: девчонки боролись, просто выше головы прыгнуть не смогли

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв подвёл итог выступления женской национальной команды на чемпионате мира в Испании.

Подопечные Людмилы Бодниевой вышли в плей-офф со второго места в подгруппе, но в четвертьфинале проиграли сборной Норвегии со счётом 28:34.

«Я очень горжусь этой командой, её тренерским штабом и тем, как сборная сыграла на чемпионате. Она могла добиться и большего, если бы не формула проведения чемпионата, которая была изменена в сентябре по непонятным причинам одним специалистом, отвечающим за проведение соревнований в Международной федерации гандбола.

По этому поводу уже высказывались многие руководители федераций. Послушайте, не бывает, чтобы в одной части турнирной сетки собирались все сильнейшие: все четыре полуфиналиста Олимпийских игр, шесть из восьми четвертьфиналистов, действующие чемпионки мира. В то время как в другой части играет Дания, а также такой набор команд, как Южная Корея, Конго, Китай и другие.

Девчонки боролись, просто выше головы прыгнуть не смогли. Плюс против норвежек банально не везло, обстучали весь каркас ворот. Объективно надо признать и то, что не сыграли должным образом вратари. Обидно за Полину Каплину и Анастасию Лагину — если бы чуть больше выручали, счёт был бы другим. В остальном видны были бойцовские качества и желание биться, причём без всяких истерик, ненужных эмоций, взаимных обвинений и обид друг на друга.

Через три года на Играх в Париже половина сборной Норвегии вряд ли сыграет. А наши девчонки будут в самом соку. Если не брать в расчёт формулу турнира, мы бы точно выполнили задачу и были бы в полуфинале. Поздравить команду, конечно, не могу, ведь формально мы только в топ-8. Но мне за сборную, ещё раз повторю, не стыдно, горжусь тем, как вела себя Людмила Валерьевна Бодниева и весь её тренерский штаб. В такую команду можно только верить, её нужно любить и поддерживать», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.