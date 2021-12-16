Женская сборная Франции стала последним полуфиналистом чемпионата мира по гандболу
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Женская сборная Франции по гандболу стала последним полуфиналистом чемпионата мира, который проходит в Испании. В четвертьфинальном матче французские гандболистки нанесли поражение команде Швеции со счётом 31:26.
За выход в финал сборная Франции сыграет с командой Дании. Вторую полуфинальную пару составили сборные Испании и Норвегии. Полуфинальные матчи состоятся 17 декабря, финал и матч за третье место – 19 декабря.
Напомним, сборная России не смогла выйти в полуфинал, уступив команде Норвегии со счётом 28:34. При этом первое поражение на чемпионате мира россиянки потерпели в заключительном матче группового этапа от сборной Франции (28:33).
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Гранольерс, Испания
Четвертьфинал
Франция – Швеция – 31:26 (15:15).
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