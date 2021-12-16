Главный тренер сборной Норвегии прокомментировал победу над Россией на ЧМ по гандболу

Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон поделился впечатлениями от победы в матче с Россией в четвертьфинале чемпионата мира в Испании со счётом 34:28.

«В сборной России очень хорошие игроки, это страна с большими традициями. У нас было очень мало времени после переезда из Кастельона в Гранольерс, поэтому ощущалась небольшая усталость. Теперь я с нетерпением жду матча с хозяйками чемпионата мира», — приводит слова Хергейрссона официальный сайт соревнований.

Первое поражение на чемпионате мира россиянки потерпели в заключительном матче группового этапа от сборной Франции (28:33), но перед этим команда Людмилы Бодниевой гарантировала себе путёвку в плей-офф со второго места в группе.

Во втором полуфинале встретятся сборные Дании и Франции.