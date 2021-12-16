Российского легкоатлета дисквалифицировали на три года за допинг

Чемпион России 2016 года среди юниоров в беге на 5000 м, легкоатлет Алексей Дорофеев получил трёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать легкоатлета Дорофеева Алексея на три года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 29 октября 2021 года», — отмечается в сообщении организации.
Пункт 4.1 Общероссийских антидопинговых правил подразумевает наличие запрещённого вещества, его метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, а пункт 4.2 — использование или попытку использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода.
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