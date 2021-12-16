Норвежский гроссмейстер раскритиковал Карлсена, который может отказаться от защиты титула

Норвежский гроссмейстер Йон Людвиг Хаммер подверг критике соотечественника Магнуса Карлсена. Ранее Карлсен, защитивший титул чемпиона мира в матче с россиянином Яном Непомнящим, не исключил, что больше не будет играть матчи за мировую шахматную корону. При этом Карлсен дал понять, что его интересует лишь матч с 18-летним французом иранского происхождения Алирезой Фируджей.



«Магнус не должен был так выделять Алирезу, как он это сделал. Если Карлсен считает, что матчи за мировую шахматную корону не приносят ему удовольствия, то неважно, кто его соперник. На мой взгляд, в 2023 году Алирезе ещё слишком рано проводить матч за мировую шахматную корону. Ультиматум Магнуса заставляет меня думать, что Карлсен хочет встретиться с Фируджей, пока тот не достиг своего пика», — написал Хаммер в своём «твиттере».

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