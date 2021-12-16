Пятикратная чемпионка ОИ квалифицировалась на восьмые для себя Игры. Ей 49 лет

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, немка Клаудия Пехштайн прошла квалификацию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Inside the Games.

Пехштайн заняла 11-е место в квалификационном масс-старте в Калгари (Канада), поднялась на 17-е место в мировом рейтинге и за счёт этого квалифицировалась на Игры в Пекине.

Если 49-летняя спортсменка попадёт в окончательный состав сборной Германии на Олимпиаду-2022, Игры в Пекине станут для неё восьмыми. Она может повторить рекорд японского прыгуна с трамплина Нориаки Касаи, который восемь раз выступал на Олимпиадах. Клаудия дебютировала на ОИ в Альбервиле (Франция) в 1992 году и с того времени пропустила только Олимпиаду-2010 в Ванкувере, когда её уличили в употреблении допинга.