Екатерина Гамова назвала главных фаворитов мужского ЧМ-2022 по волейболу

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова назвала команды, которые, по её мнению, являются главными фаворитами мужского чемпионата мира. Турнир пройдёт в России в 2022 году.
«Без вариантов — ВФВ (сборная России, которая из-за санкций со стороны ВАДА лишена права выступать под государственной символикой. — Прим. «Чемпионата»), ещё достаточно много команд: Америка, Польша, Бразилия. Чемпионат мира сам по себе преподносит большие сюрпризы», — передаёт слова Гамовой корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Чемпионат мира по волейболу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи пройдут в 10 российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Россия впервые принимает чемпионат мира по волейболу. СССР последний раз принимал мужской турнир в 1962 году, а женский — в 1978 году. Москва и Санкт-Петербург в 2007 году принимали мужской чемпионат Европы.
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