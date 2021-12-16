Станиславов: практически все арены готовы к чемпионату мира — 2022

Гендиректор оргкомитета чемпионата мира 2022 года по волейболу, который пройдёт в России, Роман Станиславов, рассказал о подготовке к турниру.



«Заканчиваем год на позитивной ноте. Вчера состоялся совет под председательством Чернышенко. Год был насыщенным: 26 августа запустили часы — год до чемпионата мира, 30 сентября прошла жеребьёвка. Болельщики выбрали талисман, с небольшим перевесом выиграл тигр. Символично, потому что в следующем году будут мероприятия по поддержке амурского тигра. Были проведены инспекторские визиты, буквально вчера, после того как утвердили арены, совет подтвердил, в каких городах и на каких аренах будет проводиться чемпионат мира.



Практически все арены готовы. Единственное про Кемерово — губернатор докладывал, что на данный момент почти 50 процентов готовности. Все гарантии получены, средства есть, есть план», — передаёт слова Станиславова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.