Екатерина Гамова: что сложнее — выиграть ЧМ или ОИ? Воспитать ребёнка

Двукратная чемпионка мира по волейболу, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова порассуждала на тему завоевания титулов на крупнейших международных соревнованиях.

«Что сложнее: выиграть чемпионат мира или Олимпийские игры? Воспитать ребёнка (смеётся).

Накал соревнований везде, выиграть сложно и то и то. Олимпийские игры стоят выше по значимости у болельщиков. Но не могу сказать, что чемпионат мира выиграть легче, чем Олимпиаду», — передаёт слова Гамовой корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В августе 2012 года Гамова вышла замуж за кинооператора и продюсера Михаила Мукасея, сына режиссёра и актрисы Светланы Дружининой и кинооператора Анатолия Мукасея. Впоследствии она выходила на площадку в игровой майке с надписью «Гамова-Мукасей». 15 сентября 2019 года у пары родился сын.