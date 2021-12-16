Ярёменко: расширенный список сборной России на ЧМ-2022 по волейболу уже имеем

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко рассказал о формировании состава на чемпионат мира 2022 года по волейболу, который пройдёт в России.



«Новостей в сборной не может быть много, игроки находятся в своих клубах. Сборная будет формироваться по итогу чемпионата России, расширенный список мы уже имеем. Чемпионат России — основной этап подготовки, он показывает, какая есть обойма игроков для чемпионата мира», — передаёт слова Ярёменко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Сегодня, 16 декабря, состоялась пресс-конференция, посвящённая подготовке России к чемпионату мира. В оргкомитете турнира сообщили, что практически все арены уже готовы к проведению матчей турнира.