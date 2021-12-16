Бодниева продолжит работу с женской сборной России по гандболу

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что главный тренер женской сборной Людмила Бодниева продолжит работу с командой. Под её руководством россиянки дошли до четвертьфинала чемпионата мира, где уступили Норвегии.



«У нас контракт в принципе заключён на олимпийский цикл — до Олимпиады в Париже 2024 года.



С точки зрения ведения игры к ней нет никаких вопросов. Она проявляла эмоции в нужные моменты и свой стойкий дух. Во время тайм-аутов очень толково всё объясняла девчонкам.



В общем, на мой взгляд, нами был сделан абсолютно правильный выбор. Конечно, мы доверяем такому специалисту. Бодниева умеет выстраивать отношения с игроками и с коллегами по тренерскому штабу. Вместе с командой растёт очень профессиональный, мощный гандбольный тренер.



И, само собой, нет никаких оснований пересматривать наши отношения, она будет работать дальше», — цитирует Шишкарёва «Гандбол. Быстрый центр».

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