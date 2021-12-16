Титов прокомментировал решение Винер-Усмановой позвать в сборную экс-тренера Израиля

Руководитель Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) Василий Титов прокомментировал решение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой пригласить в национальную команду Ирину Вигдорчик, которая ранее возглавляла сборную Израиля.

«Вигдорчик — тренер советский и отчасти российский, наш специалист, который захотел вернуться домой. Я считаю, что она очень сильный и талантливый тренер. То, что характер сложный, а у кого он простой? Пока Винер-Усманова и Вигдорчик тренировали разные сборные, они были соперниками, но в личном взаимодействии сложностей никаких нет», — приводит слова Василия Титова ТАСС.