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Титов прокомментировал решение Винер-Усмановой позвать в сборную экс-тренера Израиля

Титов прокомментировал решение Винер-Усмановой позвать в сборную экс-тренера Израиля
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Руководитель Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) Василий Титов прокомментировал решение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой пригласить в национальную команду Ирину Вигдорчик, которая ранее возглавляла сборную Израиля.

«Вигдорчик — тренер советский и отчасти российский, наш специалист, который захотел вернуться домой. Я считаю, что она очень сильный и талантливый тренер. То, что характер сложный, а у кого он простой? Пока Винер-Усманова и Вигдорчик тренировали разные сборные, они были соперниками, но в личном взаимодействии сложностей никаких нет», — приводит слова Василия Титова ТАСС.

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