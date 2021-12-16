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«Сюр». Кристина Тимановская отреагировала на снятие сборной Беларуси с ЧЕ по кроссу

«Сюр». Кристина Тимановская отреагировала на снятие сборной Беларуси с ЧЕ по кроссу
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпийских играх в Токио, прокомментировала информацию, что сборная Беларуси снялась с чемпионата Европы по кроссу в Ирландии, так как все необходимые документы в посольстве не были готовы в срок.

«Я, конечно, хотела сегодня молчать, но это же такой сюр. На Олимпийские игры не успевают сделать допинг-пробы, на чемпионат Европы не успевают сделать визы! И кто виноват? Дайте угадаю… Спортсмены! Может, пора пересмотреть рабочие кадры и убрать тех людей, которые не могут выполнить свои обязанности? Кстати, насколько я помню, визами занимается один из тех людей, которые отправляли меня домой из Токио», — написала Тимановская в своём «инстаграме».

На Играх-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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