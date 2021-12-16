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Лала Крамаренко с большим отрывом выиграла упражнения с обручем на турнире Алины Кабаевой

Лала Крамаренко с большим отрывом выиграла упражнения с обручем на турнире Алины Кабаевой
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Российская гимнастка Лала Крамаренко показала лучший результат в упражнениях с обручем на турнире в Москве, идейным вдохновителем которого является олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Результат Крамаренко — 36,65 балла. Она более чем на 4 балла опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Анна Каменщикова из Беларуси. Замкнула тройку мексиканка Марина Мальпика.

Сегодня, 16 декабря, спортсменки выступят в упражнениях с мячом. Победитель турнира определится завтра, 17 декабря, когда гимнастки продемонстрируют упражнения с булавами и с лентой.

Турнир Алины Кабаевой. Упражнения с обручем

1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,65 балла
2. Анна Каменщикова (Беларусь) — 32,55
3. Марина Мальпика (Мексика) — 31,40
4. Кетеван Арболишвили (Грузия) — 30,45
5. Мартина Брамбилла (Италия) — 30,45
6. София Бернат (Венгрия) — 30,30
7. Александра Кирой-Богатырёва (Австралия) — 30,20
8. Николь Красюк (Украина) — 29,50
9. Роза Абитова (Казахстан) — 28,65
10. Наталья Усова (Узбекистан) — 28,55
11. Гретель Аделаида Мендоса Рамирес (Куба) — 26,30
12. Карина Каменецки (Канада) — 26,15
13. Пия Ковачич (Хорватия) — 25,20.

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