Лала Крамаренко с большим отрывом выиграла упражнения с обручем на турнире Алины Кабаевой

Российская гимнастка Лала Крамаренко показала лучший результат в упражнениях с обручем на турнире в Москве, идейным вдохновителем которого является олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Результат Крамаренко — 36,65 балла. Она более чем на 4 балла опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Анна Каменщикова из Беларуси. Замкнула тройку мексиканка Марина Мальпика.

Сегодня, 16 декабря, спортсменки выступят в упражнениях с мячом. Победитель турнира определится завтра, 17 декабря, когда гимнастки продемонстрируют упражнения с булавами и с лентой.

Турнир Алины Кабаевой. Упражнения с обручем

1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,65 балла

2. Анна Каменщикова (Беларусь) — 32,55

3. Марина Мальпика (Мексика) — 31,40

4. Кетеван Арболишвили (Грузия) — 30,45

5. Мартина Брамбилла (Италия) — 30,45

6. София Бернат (Венгрия) — 30,30

7. Александра Кирой-Богатырёва (Австралия) — 30,20

8. Николь Красюк (Украина) — 29,50

9. Роза Абитова (Казахстан) — 28,65

10. Наталья Усова (Узбекистан) — 28,55

11. Гретель Аделаида Мендоса Рамирес (Куба) — 26,30

12. Карина Каменецки (Канада) — 26,15

13. Пия Ковачич (Хорватия) — 25,20.