Геннадий Орлов заступился за шахматиста Дубова, помогавшего Карлсену в матче с Непомнящим

Комментатор Геннадий Орлов высказался о резонансной истории с подготовкой норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. После окончания матча стало известно, что Карлсену помогал россиянин Даниил Дубов. В России эта информация вызвала большой резонанс. Норвежец защитил титул чемпиона мира, победив со счётом 7,5:3,5.
«Есть такой тезис — спорт вне политики. Чего вы политические мотивы сюда прёте? И Карпов, и Шипов высказываются. Почему Дубова не взял Непомнящий в свой штаб? Он же аналитик. Самое главное — аналитический разбор. Непомнящий же его не взял в свою команду.
Почему у нас сейчас столько биатлонистов, лыжников и других спортсменов выступает в других странах? Своя сборная не берёт, и они идут туда выступать. Это нормально. В фигурном катании наши специалисты тренируют все страны. Ну смешно говорить.
Когда Карпов играл с Корчным, Корчного нельзя было называть по фамилии. Тогда была идеология Суслова. Но зачем сейчас возвращаться к тем временам? Ну болейте за Карпова, он хороший шахматист. Зачем политику-то сюда вмешивать и делать бытовые проблемы? Они же Дубову обрубают существование, зарабатывание денег. Значит, ему придётся уехать за границу. Чего мы добьёмся? У него фамилия Дубов, он русский. Может, он второй Алехин?» — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».
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