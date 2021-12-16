В «Лужниках» в разгаре сезон катания на коньках

В районе СК «Лужники» продолжает свою работу знаменитый московский каток. Главная особенность катка в «Лужниках» — единая ледовая поверхность, которая не разделяется на фрагменты и дорожки. Огромное «зеркало» катка занимает площадь 16 000 кв. м. Благодаря новейшим технологиям искусственный лёд в «Лужниках» подходит как для любителей фигурного катания, так и для профессионалов.

Инфраструктура катка рассчитана на то, чтобы обеспечить максимальный комфорт всем посетителям. Переобуться можно в тёплом павильоне с запирающимися шкафчиками. Здесь же находятся пункт проката и заточки коньков. Освоить элементарные движения или просто уверенно чувствовать себя на льду помогут консультанты по катанию. А самых маленьких посетителей поддержат на катке игрушечные помощники «пингвины».

Каток работает весь зимний сезон и до марта включительно. Со вторника по пятницу — два сеанса в день с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22:00. По понедельникам каток закрыт на техническое обслуживание. В выходные, праздничные дни и во время школьных каникул будут три сеанса в день: с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30.

Купить билеты на каток можно на официальном сайте спорткомплекса «Лужники» в разделе «Каток» или в кассах катка.

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