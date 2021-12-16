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Лала Крамаренко закончила лидером первый день турнира Алины Кабаевой

Лала Крамаренко закончила лидером первый день турнира Алины Кабаевой
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Российская гимнастка Лала Крамаренко показала лучший результат в упражнениях с обручем и с мячом на турнире по художественной гимнастике в Москве, идейным вдохновителем которого является олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Результат Крамаренко — 71,95 балла. Она почти на 8 баллов опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Анна Каменщикова из Беларуси. Замкнула тройку грузинка Кетеван Арболишвили.

Победитель турнира определится завтра, 17 декабря, когда гимнастки продемонстрируют упражнения с булавами и с лентой.

Турнир Алины Кабаевой. Положение после двух упражнений

1. Лала Крамаренко (Россия) — 71,95 балла
2. Анна Каменщикова (Беларусь) — 64,15
3. Кетеван Арболишвили (Грузия) — 62,05
4. София Бернат (Венгрия) — 60,05
5. Марина Мальпика (Мексика) — 59,95
6. Николь Красюк (Украина) — 59,70
7. Александра Кирой-Богатырёва (Австралия) — 59,60
8. Наталья Усова (Узбекистан) — 59,30
9. Мартина Брамбилла (Италия) — 56,85
10. Роза Абитова (Казахстан) — 56,30
11. Карина Каменецки (Канада) — 52,55
12. Гретель Аделаида Мендоса Рамирес (Куба) — 50,70
13. Пия Ковачич (Хорватия) — 47,40

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