Лала Крамаренко закончила лидером первый день турнира Алины Кабаевой

Российская гимнастка Лала Крамаренко показала лучший результат в упражнениях с обручем и с мячом на турнире по художественной гимнастике в Москве, идейным вдохновителем которого является олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Результат Крамаренко — 71,95 балла. Она почти на 8 баллов опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Анна Каменщикова из Беларуси. Замкнула тройку грузинка Кетеван Арболишвили.

Победитель турнира определится завтра, 17 декабря, когда гимнастки продемонстрируют упражнения с булавами и с лентой.

Турнир Алины Кабаевой. Положение после двух упражнений

1. Лала Крамаренко (Россия) — 71,95 балла

2. Анна Каменщикова (Беларусь) — 64,15

3. Кетеван Арболишвили (Грузия) — 62,05

4. София Бернат (Венгрия) — 60,05

5. Марина Мальпика (Мексика) — 59,95

6. Николь Красюк (Украина) — 59,70

7. Александра Кирой-Богатырёва (Австралия) — 59,60

8. Наталья Усова (Узбекистан) — 59,30

9. Мартина Брамбилла (Италия) — 56,85

10. Роза Абитова (Казахстан) — 56,30

11. Карина Каменецки (Канада) — 52,55

12. Гретель Аделаида Мендоса Рамирес (Куба) — 50,70

13. Пия Ковачич (Хорватия) — 47,40