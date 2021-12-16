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Дворкович: одна из двух уайлд-кард на Гран-при ФИДЕ достанется россиянину

Дворкович: одна из двух уайлд-кард на Гран-при ФИДЕ достанется россиянину
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Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, как будут распределяться специальные приглашения (уайлд-кард) на Гран-при ФИДЕ.

«Есть две уайлд-кард. Одно такое приглашение – от организаторов турнира World Chess, а другое – от президента ФИДЕ. Мы это обсуждаем с компанией World Chess, чтобы не один и тот же выбор сделать. Скоро объявим.

Будет ли с моей стороны приглашён россиянин? Скажем так: есть понимание, что с большой вероятностью одна из двух уайлд-кард достанется россиянину. Вряд ли две.

Какова вероятность, что Гран-при пройдёт в запланированное время в запланированном месте – в Берлине и Белграде? Сейчас ничего нельзя гарантировать. Учитывая, что турнир не такого большого размера и не с таким большим количеством участников, надеюсь на отсутствие проблем. Насчёт Сербии я уверен полностью, а Германия – более жёсткая страна в этом плане. В любом случае пока нет предпосылок к переносу», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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