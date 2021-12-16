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Алина Кабаева: художественная гимнастика перестала быть зрелищной

Алина Кабаева: художественная гимнастика перестала быть зрелищной
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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева высказала мнение, что из-за действующих правил художественная гимнастика перестала быть зрелищной.

Стартовавший сегодня в Москве турнир «Небесная грация», организованный Благотворительным фондом Кабаевой, проходит на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов.

«Я смотрела Олимпиаду в Рио и тогда поняла, что происходит что-то не то. Потом поняла: правила художественной гимнастики очень упростили, она перестала быть зрелищной, уникальной. И поскольку мне не всё равно, что происходит в моём спорте, я решила сделать такой экспериментальный турнир», — приводит слова Кабаевой ТАСС.

После первого дня турнира «Небесная грация» лидирует россиянка Лала Крамаренко.

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